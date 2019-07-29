Москвичи за полгода воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз

Автомобили для краткосрочной аренды пользуются все большей популярностью у жителей столицы. За минувшие полгода горожане совершили более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга, что на один миллион превышает показатель за весь прошлый год.

Причиной роста популярности сервиса является увеличение автопарка компаний-операторов и появление гибких тарифов. На сегодняшний день горожанам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов, по сравнению с июлем прошлого года автопарк увеличился ровно в два раза. Ожидается, что число машин к 2020 году увеличится до 30 тысяч.

— Многие люди используют свой автомобиль лишь в семи процентах случаев, все остальное время он просто стоит. Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, данный подход позволяет снизить загруженность дорог города и сэкономить средства водителей, которым не нужно самим содержать и ремонтировать машину.

Одним автомобилем каждый день пользуются в среднем семь человек. Стоимость аренды зависит от выбранной компании-оператора, в среднем она составляет от шести до 10 рублей в минуту. Автомобили можно бесплатно оставлять на платных парковках.

Проект «Московский каршеринг» стартовал в столице осенью 2015 года. Он позволяет арендовать машину с поминутной тарификацией. Обычно данной услугой пользуются для коротких поездок по городу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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