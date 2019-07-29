Ночными маршрутами Москвы с начала года воспользовались более 700 тысяч человек
Более 700 тысяч пассажиров с начала года воспользовались ночными маршрутами трамваев и автобусов в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Каждую ночь автобусы и трамваи перевозят около четырех тысяч человек. Ночной транспорт - доступный и экономный способ добраться домой в темное время суток. Автобусы обеспечивают круглосуточную связь между центром и удаленными районами столицы, — отметил Максим Ликсутов.
Пассажиры могут сделать пересадку в транспортном хабе, расположенном у метро «Китай-город». Через него проходит часть направлений. Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 минут, а стоимость проезда не отличается от дневной.
Столичные власти при организации новых маршрутов в первую очередь опираются на данные о востребованности различных направлений и пассажиропотоку, передает Агентство городских новостей «Москва».
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