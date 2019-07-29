Пенсионный фонд России объяснил, как избежать ошибок в начислении пенсий

Сотрудники Пенсионного фонда России рассказали о том, как обеспечить получать пенсию без проблем. Об этом пишет «Российская газета».

Дело в том, что иногда происходит переплата пенсии, и в итоге людям нужно возвращать эти лишние средства.



— Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер, — объяснили в фонде.

Так может произойти, если студент, получающий пенсию по потере кормильца, завершает обучение. В том случае, если после школы ребенок не продолжает учебу, выплаты прекращаются, когда ему исполняется 18 лет.

— Информацию о прекращении обучения обязаны представлять сами получатели пенсии, о чем они дают письменное обязательство при назначении пенсии. И об этом не стоит забывать, — объяснили в Пенсионном фонде.

Также переплата возможна в том случае, если нетрудоспособный член семьи, за которого была положена прибавка к пенсии, умирает.

Так, в 2019 году установленная выплата за нетрудоспособного иждивенца составляет 5,3 тысячи рублей. Если кормильцем семьи является пенсионер, то она повышается до 7,1 тысячи рублей. Если же иждивенцев двое, выплата составит 8,8 тысячи рублей, трое — 10,6 тысячи рублей.

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