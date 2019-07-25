Какие законы вступят в силу с 1 августа

Впереди еще один летний месяц — август. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что, помимо отпусков, походов по грибы и теплых деньков, ожидает россиян в эти 30 дней.

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПИСАНИИ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

Итак, с 1 августа изменения коснутся железнодорожных билетов. Теперь в расписании и пригородных поездов, и поездов дальнего следования время будет указываться только местное, соответствующее часовому поясу отправления пассажира.

— Таким образом, изменятся бланки и данные на информационных табло, установленных на вокзалах, — пояснили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе РЖД.

При этом в компании напомнили, что в настоящее время в билетах указано московское время.

ЧЕГО ЖДАТЬ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Со следующего месяца перемены коснутся и работающих пенсионеров.

Как пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), данная категория граждан, которым не индексировали выплату с 2016 года, сможет получить прибавку к пенсии — 244 рубля. Однако тем, кто смог за прошлый год накопить больше трех баллов, ждать повышения прибавки не стоит.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Немного полезной информации для тех, кто собирается осуществлять различные операции с недвижимостью. С 1 августа ряд сделок можно будет оформлять без визита к нотариусу. Например, если все собственники жилья согласны на одновременное отчуждение недвижимого имущества, можно самим составить договор от руки или в печатном виде, расписаться, и документ будет иметь юридическую силу. Раньше эту бумагу в обязательном порядке заверял нотариус.

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Важная новость для автолюбителей. C 4 августа текущего года зарегистрировать свой транспорт можно будет у дилера или прямо в фирменном салоне после приобретения. Отмечается, что данная мера избавит граждан России от дополнительного визита в Госавтоинспекцию и от многочасовых очередей. Стоит отметить, что нововведение распространяется на новые машины, купленные у официальных производителей.

Читайте также: Поступления налога на прибыль организаций выросли более чем на 30 процентов