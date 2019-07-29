Соратник Зеленского назвал идею переименовать Россию уделом неудачников
Соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский высказал свое недовольство идеей переименовать Россию в Московию, которая принадлежит его однопартийцу Никите Потураеву. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Бужанский заявил, что такая мысль является калькой неудачников вроде бывшего президента страны Петра Порошенко. Политик обратился к своим коллегам, попросив их вести себя серьезно и соответствовать настоящему статусу.
Бужанский добавил, что подобные идеи являются «демонстрацией неадекватности», упомянув в качестве примера решение Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
— Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину, — заявил он.
Весной этого года Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как обязательного для граждан государства. Документ вызвал волну критики как на Украине, так и за ее пределами. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на то, что документ нарушает права национальных меньшинств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятие закона вопиющим нарушением Украиной Минских соглашений.
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