Три человека погибли при стрельбе в штате Калифорния
В понедельник, 29 июля, произошла стрельба на фестивале еды под названием Gilroy Garlic Festival в калифорнийском городе Гилрой.
По предварительным данным, на мероприятии в результате стрельбы погибли три человека и около пятнадцати пострадали. Свидетели заявили, что мужчина, открывший огонь, является молодым парнем в возрасте 20-ти лет. По состоянию на 18:30 по местному времени (4:30 мск) стрельба на фестивале продолжалась.
— У нас по меньшей мере 15 пострадавших, четверо погибших, включая подозреваемого, — рассказал глава полиции города Скот Смити на телеканале ABC7.
Ранее сообщалось, что, предположительно, при стрельбе пострадали 11 человек. Также сотрудники больницы, в которую поступают жертвы, рассказали, что их пять.
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