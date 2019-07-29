ЦОДД: Шумовая разметка поможет снизить аварийность в столице
В Москве на 15 местах концентрации дорожно-транспортных происшествий будет нанесена шумовая разметка. Данная мера поможет снизить аварийность на данных участках, проинформировали в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
— Она создает шум и вибрацию в салоне автомобиля, повышает концентрацию водителя, а также провоцирует снизить скорость — это своего рода сигнал для водителя о том, что на этом участке пути нужно быть особенно внимательным, — рассказали в ЦОДД.
Сообщается, что шумовая разметка будет нанесена в том числе на трех участках МКАД. Места определялись представителями ЦОДД с целью повышения безопасности дорожного движения в столице.
Ожидается, что шумовая разметка в будущем появится на 26 магистралях города. Такой вид разметки применяется в столице впервые, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Шумовые полосы появятся на столичных магистралях