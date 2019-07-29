Задержаны подозреваемые в ограблении со стрельбой на юге Москвы
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин 1994 и 1996 года рождения, подозреваемых в разбойном нападении на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел на улице Харьковской в воскресенье, 28 июля. Двое незнакомцев подошли к мужчине, выстрелили в воздух из неустановленного оружия и отобрали деньги у потерпевшего. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле. В результате происшествия никто не пострадал.
— На территории ряда округов Москвы был объявлен «Перехват», в ходе которого на Павелецкой набережной указанная машина была остановлена, — проинформировали в ведомстве.
Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей «Москва».
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