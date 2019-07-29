«Росконтроль» назвал самую лучшую зубную пасту

«Росконтроль» провел исследование нескольких брендов зубной пасты, по результатам которого назвал самого добросовестного производителя, сообщается на официальном портале организации.

Среди марок, участвующих в эксперименте, оказались «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».

Паста была проанализирована более чем по 70 критериям. Специалисты учитывали соответствие заявленному составу, долю растительных жиров в общей массе, а также наличие бактерий кишечной палочки.

Отмечается, что все продукты закупались в разных магазинах и не были взяты со складов.

По результатам исследования было выявлено, что по всем параметрам на среднем уровне находятся пять брендов из семи. Среди них лидировал «Лесной бальзам». Самым низким по учитываемым показателям оказался President.

Пасты трех марок — «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med — обладают незначительными отбеливающими свойствами. А вот паста Splat Professional, главная функция которой, как заявляет производитель, — отбеливание, такого эффекта не имеет.

Несмотря на то, что безопасность всех образцов оказалась в норме, в пастах брендов «Новый жемчуг» и Biomed были повышены показатели токсичности. После уведомления производителя Biomed о нарушениях, они были устранены.

И, наконец, самой качественной маркой пасты по результатам исследования стал «Лесной бальзам».

Помимо этого, бренд Splat Professional был занесен в список товаров с замечаниями, а «Новый жемчуг» — в черный список.

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