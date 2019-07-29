Картины из собрания Дома русского зарубежья имени Солженицына отреставрируют
В столице организуют конкурс, победитель которого получит право отреставрировать картины художников-эмигрантов из собрания ГБУК Москвы «Дом русского зарубежья имени Солженицына». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
— На реставрацию будут переданы два художественных полотна 1930-х годов создания, которые написал советский архитектор и живописец Николай Иванович Исцеленов. Победителю предстоит удалить поверхностные загрязнения и укрепить красочный слой на полотнах «Храм Покрова на Нерли» и «Храм Святой Софии в Новгороде», — проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в реставрации нуждается также портрет Ивана Бунина, написанный в 1900 году неизвестным автором. Картине требуется общее укрепление полотна и воссоздание утрат авторской живописи.
Подчеркивается, что каждая из трех картин является предметом Музейного фонда Российской Федерации. Таким образом, ценовой фактор будет не единственным для определения победителя конкурса. Участник закупки должен также соответствовать ряду требований, которые позволят определить наличие у него необходимого опыта и технического оснащения, передает агентство городских новостей «Москва».
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