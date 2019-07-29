Более 30 перехватывающих парковок появится возле остановок первых двух МЦД

Свыше 30 перехватывающих парковок обустроят возле остановочных пунктов МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск в границах столицы. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Благодаря достаточному количеству мест на парковках пассажиры диаметров смогут без труда оставить автомобили рядом со станциями МЦД (Московских центральных диаметров — прим. «ВМ»). Мы ожидаем, что это мотивирует часть автомобилистов пересесть на диаметральные маршруты, — сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента Андрей Акимов.

Среди станций первого диаметра машино-места обустроят рядом с остановочными пунктами Кунцево, Фили, Тимирязевская и других, а МЦД-2 — у станций Волоколамская, Трикотажная, Гражданская и так далее.

За благоустройство парковочных территорий отвечает столичный Департамент капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на них можно будет поставить более 4,6 тысячи автомобилей, в том числе на уже обустроенных парковках, где проведут ремонт и благоустройство, и новых.

— Кроме того, будут оборудованы специальные стоянки для такси, а также отстойно-разворотные площадки рядом со станциями Бескудниково и Бутово, — добавили в пресс-службе департамента.

Первые два центральных диаметра планируется запустить в ноябре этого года.

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