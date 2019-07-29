Службу безопасности Украины решили реформировать
Службу безопасности Украины планируется реформировать, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
— Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов, — объяснил Данилюк.
Также он заявил, что главной функцией СБУ является устранение шпионской деятельности на Украине. Помимо этого, секретарь СНБО считает, что такие задачи как экономическая безопасность и борьба с коррупцией больше не нужны и их «нужно убрать».
Он подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский солидарен с ним в этом вопросе, сообщает Телеканал новостей «24».
— Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро, — заявил Данилюк.
Ранее стало известно, что соратник Зеленского, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, раскритиковал идею переименовать Россию в Московию, которая принадлежит его однопартийцу Никите Потураеву.
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