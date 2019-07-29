Пять дворов в Восточном Дегунине благоустроят на средства от платных парковок
Пять дворов, расположенных в столичном районе Восточное Дегунино, до конца года благоустроят на средства от платных парковок. Об этом рассказали в пресс-службе Московского паркинга.
— Работы пройдут на улицах Дубнинская, 800-летия Москвы и в Керамическом проезде, — указано в сообщении.
В рамках работ будет произведена установка противопарковочных столбиков на тротуарах, специалисты обустроят площадки тихого отдыха и отремонтируют бордюры, передает агентство городских новостей «Москва».
В текущем году на благоустройство столичных дворовых территорий было направлено около 4,5 миллиарда рублей, которые были собраны с платных парковок. Жители могут сами поучаствовать в выборе проекта благоустройства, обратившись к муниципальным депутатам или проголосовав на портале «Активный гражданин».
Кстати, в Красносельском районе специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» провели работы по расширению зоны парковки.
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