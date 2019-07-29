Пострадавшие в лагере «Холдоми» дети выписаны из больниц
Детей, пострадавших во время пожара в лагере «Холдоми», выписали из больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Хабаровского края.
Психологи, которые помогали всем пострадавшим, вернулись в город. Они присутствовали на траурных мероприятиях, чтобы оказывать поддержку родственникам погибших.
Напомним, что в ночь на 23 июля в «Холдоми» произошел пожар. Причиной, предположительно, стало полотенце, упавшее на работавший обогреватель. В лагере находились 189 детей. Четыре из них погибли, ожоги различной степени получили еще 9 человек.
На текущий момент арестованы учредитель и директор палаточного лагеря и глава одного из отделов регионального МЧС, проверявший объект, сотрудник — Эдуард Новгородцев.
После происшествия лагерь был закрыт, а дети эвакуированы.
Читайте также: Спасавший детей в горящем лагере мальчик будет посмертно награжден