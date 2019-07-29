Эксперт оценил запрет правительства на анонимное пополнение онлайн-кошельков

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что поправки к закону о национальной платежной системе позволят избежать обналичивания финансов, полученных незаконным путем. Об этом он сообщил федеральному агентству новостей Riafan.

Ранее стало известно, что в Государственной думе одобрили запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Для зачисления денег на такие системы, как «Яндекс. Деньги», «QIWI Кошелек», PayPal, WebMoney, нужно будет использовать банковский счет. Это в перспективе помешает обороту незаконных финансов.

— Не секрет, что за всякие грязные дела тоже могут расплачиваться через электронные кошельки, — сказал Власов.

Однако, помимо возможности блокировки подозрительных операций с деньгами, поправки к закону могут осложнить жизнь российских граждан.

— Надо будет перестраиваться, заводить банковские карты, привязывать их к мобильному телефону. Но все равно отказ от наличных денег в пользу карточных платежей — это мировой тренд, — добавил Власов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет обналичивать деньги с анонимных предоплаченных карт, если клиент пройдет упрощенную идентификацию. Сумма, которую можно снять, составляет не более 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

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