СМИ: Суд не признал внебрачного ребенка Станислава Говорухина
Суд не признал возможного внебрачного сына Станислава Говорухина. Как заявляет мать молодого человека Давида, актриса Анастасия Мартцинковская, она забеременела в период их с режиссером романа, который начался во время очередных съемок.
Женщина рассказала о том, что у ребенка выявлено поражение головного мозга с элементами ДЦП и эпилепсии.
Сам Говорухин родство не признал, хотя помогал материально. Теперь, когда предполагаемый отец ушел из жизни, мать Давида была вынуждена обратиться в суд, чтобы получить право на наследство. Тем не менее актрисе отказали. Она заявила, что в скором времени организует благотворительные спектакли и собирается готовить апелляцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Известно, что российский актер, режиссер и политический деятель Говорухин скончался в прошлом году. У него было две жены. В браке с первой — Юноной Ильиничной Каревой — у них родился сын Сергей, который пошел по стопам отца, став кинорежиссером.
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