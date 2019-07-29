Город дает хорошо заработать

Мосгорстат удивил. Согласно данным статистиков, финансовый результат работы обследованных предприятий и организаций Москвы в январе — мае нынешнего года вырос на 58,3 процента по сравнению с январем — маем 2018-го. Это значит, что городская экономика — во всяком случае ее обследованная часть — начала работать значительно эффективнее.

Так, например, финансовый результат организаций в области здравоохранения и социальных услуг вырос на 41,1 процента. Гостиниц и предприятий общепита — на 41,4 процента. Финансовый результат компаний, занимающихся строительством, увеличился в 14 раз, а тех, что занимаются операциями с недвижимым имуществом, — на 305 процентов.

Что происходит? Может быть, экономика Москвы вдруг начала бурно расти? Но мы этого не видим. Хорошие финансовые результаты организаций и фирм, на мой взгляд, вызваны тем, что они стали работать более эффективно. Главным образом за счет оптимизации производственных процессов.

Финансовый результат компаний, занимающихся научно-технической деятельностью, по сравнению с прошлым годом вырос почти в шесть раз Фото: АГН "Москва"

Их удалось приспособить к непростым экономическим условиям. Возьмем, например, банки. Они уже не стремятся открывать все новые и новые отделения. Наоборот, сокращают те, что есть, и переводят услуги в электронный формат. Не нужно арендовать помещения, оплачивать коммунальные услуги, платить персоналу. Работа онлайн значительно эффективнее и приносит организации больший доход. Или возьмем предприятия общепита. Они не открывают новые точки, а все активнее продают свои блюда «на вынос» — в Москве, обратите внимание, все больше разносчиков еды.

Вторая причина повышения финансовой эффективности компаний — огромный госзаказ. Почему строители стали зарабатывать значительно больше? Потому что реализуется программа реновации. Потому что строятся уже не только метро и дороги, но и МЦД — Московские центральные диаметры, новые парки. Город финансирует поистине гигантские объемы строительства. Поэтому компании, которые выиграли тендер, конечно, очень хорошо зарабатывают.

Вот еще одна цифра: финансовый результат компаний, занимающихся научно-технической деятельностью, по сравнению с прошлым годом вырос почти в шесть раз.

Почему? Я думаю, что тоже из-за заказов городского правительства. Например, по проектированию тех же парков, линий и станций метро, МЦД и домов по программе реновации. В общем, город активно дает и работу, и заработок.

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