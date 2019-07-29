Дублер Боровского шоссе появится в столице в 2022 году

Построить дублер Боровского шоссе в Москве планируется к 2022 году, он соединит Новую Москву с Западным округом. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента развития новых территорий.
На четырехполосной трассе можно будет ездить со скоростью 80 километров в час.
— Сложнейшим ее элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали, который, в свою очередь, соединит Киевское и Боровское шоссе, — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Проект дублера подготовят в первом квартале 2020 года. Начало его строительства планируется с Новоорловской улицы в Ново-Переделкине, дорогу протянут через трассу Солнцево — Бутово — Видное и соединят с дорогой Московский — Рассказовка.
Длина дублера Боровского шоссе составит 2,1 километра. Новая дорога разгрузит Боровское шоссе и улучшит транспортную доступность станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии, передает РИАМО.
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