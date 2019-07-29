Психолог назвала «чрезмерную толерантность» одной из причин трагедии в Калифорнии

Издание The New York Times 29 июля сообщило о стрельбе на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой, штат Калифорния. Жертвами трагедии стали, по предварительным данным, четыре человека, включая ребенка шести лет. Ранения получили 15 посетителей.

«Вечерняя Москва» связалась с психологом Натальей Варской для того, чтобы разобраться в глубинных причинах произошедшего.

— Боюсь, у меня будет непопулярное заявление. Но я считаю, что народ надо держать «в узде». Конечно, не 37-й год устраивать, но вот эта вот чрезмерная толерантность, она к хорошему не приводит. Потому что люди нуждаются в том, чтобы над ними были руководители. Мы не говорим обо всех, но большинство –точно. Для общей ситуации в целом это хорошо. Конечно, тем кто свободолюбив и по-другому мыслит, будет некомфортно в таких условиях, но важно понимать, что в общем для микроклимата иначе нельзя. А в Америке, как мы знаем, много свобод, и порой, к сожалению, это приводит к такого рода трагедиям, — заявила Варская.



Напомним, президент США Дональд Трамп уже выступил с комментарием относительно случившегося. Он призвал граждан Америки быть осторожнее, потому что стрелка еще не поймали. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.



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