Победители торгов построят в Зеленограде два жилых дома с детским садом
Инвесторы, победившие в торгах, смогут построить в Зеленограде два жилых дома с детским садом. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Департамента городского имущества.
— Земельные участки, предназначенные для строительства жилых домов, с одним из которых будет построен объект дошкольного образования, расположены по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, корпус 327 и корпус 328, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что общая площадь двух земельных участков составляет 1,4 гектара. На возведение жилых домов и детского сада инвесторам будет отведено 4,5 года, при этом общий строительный объем новых зданий не должен превышать 30 тысяч квадратных метров.
— После ввода объектов в эксплуатацию и оформления права жильцов на квартиры земельные участки, согласно законодательству, перейдут в собственность жителей этих многоквартирных домов, — поделился информацией руководитель департамента Максим Гаман.
Сообщается, что заявочная компания для инвесторов продлится до 23 сентября. Сами торги состоятся 26 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».
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