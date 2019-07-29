Хабаровского замминистра отстранили от работы в связи с пожаром в лагере
Заместителя министра Хабаровского края отстранили от работы из-за пожара в детском палаточном лагере, сообщает РИА Новости.
Стало известно, что замминистра образования Александра Короля временно отстранили от работы после пожара в лагере «Холдоми».
— На время служебной проверки, которая началась в четверг, временно отстранен от должности замминистра образования края Александр Король, — рассказал собеседник информационного агентства.
Напомним, что в ночь на 23 июля в детском лагере «Холдоми», который находится на территории горнолыжного комплекса в Хабаровском крае, произошел пожар. В тот момент на его территории находились 189 детей, четверо из которых погибли.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владелец, директор лагеря и сотрудник МЧС были арестованы.
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