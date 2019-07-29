Завершается отделка зоны «Маугли в стране динозавров» в парке «Остров мечты»
На территории парка «Остров мечты» завершаются работы по отделке тематической зоны «Маугли в стране динозавров». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
— Строители возводят тематические сооружения в стилистике древних городов общей площадью декорирования более 20 тысяч квадратных метров. «Маугли в стране динозавров» — самая большая тематическая зона в парке, ее площадь составляет 13 тысяч квадратных метров, — указано в сообщении пресс-службы.
Согласно сказочной истории, тематика, которая лежит в основе оформления зоны, такова: юный Маугли отправляется на поиски волшебного цветка по совету мудрого питона Каа. Герой подружится с динозаврами, и вместе они преодолеют трудности, возникающие на пути.
В тематической зоне будут размещены восемь аттракционов. Самым экстремальным из них станет «Храм огня» — посетителям предложат прокатиться над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня, передает агентство городских новостей «Москва».
Всего на территории парка будут расположены 27 аттракционов, находящихся в восьми тематических зонах. Также строятся 17 объектов высотой от одного до трех этажей, в которых откроют сувенирные магазины, тематические рестораны и кафе.
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