Минздрав предложил премировать врачей за первичную диагностику рака
В Министерстве здравоохранения России предложили назначать премии врачам за первичную диагностику рака у пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.
Денежные выплаты, по мнению ведомства, будут являться стимулом для работников медицинских учреждений.
В случае первичной диагностики онкологического заболевания и подтверждения этого диагноза премия составит 1 тысячу рублей. При этом сумма будет распределена следующим образом: 500 рублей — ответственному за организацию и проведения осмотра, 500 рублей — остальному медицинскому персоналу.
Планируется, что на премии каждый год будет выделяться 1,2 миллиарда рублей, согласно статистике, отражающей количество впервые выявленных онкологических заболеваний.
Правила начнут действовать с 1 января 2020 года.
Читайте также: Ученые назвали сладости, которые могут спровоцировать рак