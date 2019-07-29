Грузинская авиакомпания назвала сумму ущерба из-за запрета полетов в РФ
Сумма ущерба, нанесенного грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за запрета на полеты в Россию, составила порядка 25 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном перевозчиком.
— Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов, — указано в заявлении.
Авиакомпания на сегодняшний день занимается организацией транзитных рейсов из Грузии в Россию через Ереван. Ранее правительство Грузии приняло решение о стимуляции соответствующих транзитных перевозок и выделении на них 600 тысяч евро. Georgian Airways поблагодарила власти страны за оказанную помощь, передает агентство ТАСС.
С 8 июля Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских выступлений в Тбилиси. Поток туристов из России сократился более чем на 20%, а сама Грузия перестала тратить деньги для привлечения россиян.
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