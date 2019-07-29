Деятельность лжеврача, незаконно делавшего аборты, пресечена в Москве
Деятельность экономиста, выдававшего себя за врача и незаконно делавшего пациенткам аборты на поздних сроках, пресечена территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— По итогам выездных проверок совместно с правоохранительными органами выявлен факт осуществления медикаментозного прерывания беременности лицами, не имеющими медицинского образования, — указано в сообщении.
В отношении экономиста заведено уголовное дело. Отмечается, что медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием без проведения необходимой диагностики. Данные услуги оказывались, в том числе несовершеннолетним и тем, чей срок беременности превышал 12 недель, передает агентство городских новостей «Москва».
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