Эвелина Бледанс намекнула на проблемы в жизни
Российская артистка Эвелина Бледанс опубликовала пост в Instagram, эмоционально рассказав о своих чувствах.
— Как же я устала улыбаться в своей незащищенности... Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне. Но так иногда тяжело быть одной. Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда. Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?! — написала артистка.
В комментариях подписчики поддержали артистку, пожелав ей удачи, и выразили готовность помочь. В следующем посте она опубликовала видео с архивными фото и поблагодарила комментаторов за поддержку.
— Спасибо, вам, дорогие, за добрые слова. Уже не ною. Со всем справимся!
Она сообщила, что журналистка Катя Гордон дарила ей свою песню «Клоуны не плачут».
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