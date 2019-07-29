Серийное производство истребителей Су-57 началось в России
Военные самолеты пятого поколения Су-57 начали производить в России. Об этом написано в брошюре, которая посвящена 80-летию опытно-конструкторского бюро имени Сухого, сообщает РИА Новости.
— Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов, — сообщается в брошюре.
В 2004 году Владимиру Путину был продемонстрирован макет истребителя, к проектированию были привлечены российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и опытно-конструкторское бюро имени Яковлева. 11 августа 2017 года главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название самолета, который был известен как Т-50. Истребитель получил обозначение Су-57.
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