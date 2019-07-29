Волочкова отпразднует годовщину с возлюбленным
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в личном аккаунте в Instagram новое фото. В подписи она поделилась, что празднует 10 месяцев с начала отношений с избранником.
Однако на фотографии разглядеть таинственного бойфренда Волочковой нельзя. Видны только его плечо и рука, в которой он держит бокал шампанского. Отметки других людей на снимке также нет.
— Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное — это разочарование в людях… — написала звезда.
Балерина также поделилась, что ее ждет путешествие. Правда, непонятно, поедет ли она с возлюбленным или одна. Чуть позже Волочкова выложила фотографию с покупками из аэропорта, которую, очевидно, сделал спутник балерины.
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