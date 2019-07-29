Опубликована обложка, которую Меган Маркл делала для Vogue

Эдвард Эннинфул, редактор британского Vogue, выложил в свой аккаунт в Instagram обложку будущего номера, сказав, что он будет более объемным, чем все номера в этом году. Он работал над ним несколько месяцев вместе с Меган Маркл.

Обложка будущего номера показывает 15 женщин. Кандидаток отбирала супруга принца Гарри лично. По ее замыслу, это женщины, которые оказали мощное позитивное влияние на мир. Среди них актриса Сальма Хайек, Джемма Чан и даже 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, призывавшая шведский парламент к борьбе с изменениями климата.

Также есть вставка в виде зеркала. Эта задумка герцогини Сассекской должна показать, что каждый читатель номера достоин места на обложке, потому что каждый из них меняет мир к лучшему.

— Это был труд во имя любви. Я счастлив представить результат, — написал Эдвард Эннинфул.

Он также отметил, что сотрудничество с приглашенным редактором было первым за 103 года истории журнала.

Ожидается, что сентябрьский номер Vogue поступит в продажу 2 августа.

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