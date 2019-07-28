Меган Маркл и принц Гарри собираются купить дом в США
37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог регулярно общаться с бабушкой Дорией, проживающей в Лос-Анджелесе.
Меган весьма близка со своей матерью, поэтому она хотела бы дать Дории возможность участвовать в жизни внука. Да и сама супруга принца Гарри была бы рада быть поближе к маме и чаще навещать ее.
Кроме того, покупка недвижимости в Америке для супругов Сассекских выгодна и по другим причинам. Так принц Гарри сможет проводить в США больше времени в рамках проекта съемок сериала о психическом здоровье совместно с Опрой Уинфри.
Издание The Sun утверждает, что этот проект достаточно важен для Гарри, так как может поспособствовать привлечению американских спонсоров для его благотворительного фонда.
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