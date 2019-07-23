Меган Маркл и принца Гарри вновь обвинили в нарушении королевского протокола
Меган Маркл и принц Гарри вновь нарушили королевский протокол. Супруги поздравили своего племянника — принца Джорджа — с днем рождения в Instagram.
Маленький принц отпраздновал свой праздник в понедельник, 22 июля. В связи с этим в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца были опубликованы новые фотографии именинника. Ребенка поздравили многие пользователи Сети. Не остались в стороне и Маркл с мужем.
Свой комментарий с поздравлением герцоги Сассекские оставили под одним из фото Джорджа со своего официального аккаунта.
— С днем рождения! Желаю тебе особенного дня и много любви! — написали герцоги.
Такое поведение вызвало шквал критики со стороны обычных пользователей:
«Неуважение. Никаких манер».
«Его королевское высочество принц Джордж».
«Меган. Вам нужно научиться правильно поздравлять с днем рождения будущего короля Англии».
«Вы могли хотя бы обратиться к нему по имени или титулу. Все знают, что вы завидуете. Старайтесь скрывать это лучше».
«ПРИНЦ Джордж, будущий король».
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