СМИ: Меган Маркл может исполнить последнюю волю Елизаветы II
Герцогиня Сассекская Меган Маркл может исполнить последнюю волю королевы Великобритании Елизаветы II. Такое мнение высказал бывший королевский редактор ITV News’s Тим Эварт.
По мнению эксперта, благодаря появлению Маркл у королевской семьи появились новые поклонники.
— Я думаю, что Гарри и Меган смогли привлечь молодое поколение, чего и хотела королева. Реальность для монархии заключается в том, что когда королева умрет, исчезнет и одна из причин популярности монархии, — заявил Эварт.
Он добавил, что наследник Елизаветы II принц Чарльз едва ли будет также популярен, как его мать, пишет Express.
Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка. Два месяца назад герцогиня родила сына Арчи. Сейчас она восстанавливается после родов и постепенно возвращается к делам.
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