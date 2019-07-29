Более трех миллионов туристов отдохнули в Крыму этим летом
• 16:00 • 29 июля 2019
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Фото: https://pixabay.com
Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической сферы в текущем году составили 1,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
— Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25 процентов выше прошлогодних показателей, — заявил Аксенов в ходе двусторонней встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
Кроме того, Аксенов отметил, что в текущем году полуостров посетили 3,3 миллиона туристов. Этот показатель выше прошлогоднего на 11 процентов, пишет РИА Новости.
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