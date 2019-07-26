Стали известны самые опасные для детского здоровья туристические страны
Стало известно, какие страны являются самыми опасными для детей российских туристов, сообщают РИА Новости, ссылаясь на исследование страховой компании «Альфа-страхование».
Работники компании обратили внимание на то, находясь в каких странах россияне чаще всего обращались за медицинской помощью для своих детей в прошедшие два года.
Стало известно, что самой «опасной» для здоровья ребенка является Болгария. Сообщается, что 29,55 процента всех случаев оказания медицинской помощи за границей приходится именно на балканское государство.
Вторую позицию заняла Турция, — 10,08 процента обращений к врачу было зарегистрировано в этой стране. Отмечается, что чаще всего в медицинской помощи нуждались совсем маленькие дети в возрасте до трех лет.
Испания заняла третье место. Специалисты заявили, что там произошло 9,73 процента случаев, когда россияне обратились к врачам из-за плохого самочувствия ребенка.
Помимо перечисленной тройки, работники страховой компании включили в список «опасных» для детского здоровья стран Кипр, Таиланд, Грецию, Черногорию, Арабские Эмираты, Италию и Германию.
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