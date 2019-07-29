Детская поликлиника откроется в Медведкове в 2020 году
Детскую поликлинику в районе Южное Медведково введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства Москвы.
Строительство основной конструкции завершено, в ближайшее время планируются фасадные работы и черновая отделка помещений.
В поликлинике будут размещены отделения хирургии и педиатрии, диагностики, реабилитации, круглосуточной помощи ребенку на дому, отделение здорового ребенка и т.д. Также будет организован молочно-раздаточный пункт.
— Столичные поликлиники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышает комфорт и доступность медицинской помощи, — приводит агентство слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Спикер добавил, что к 2021 году будут построены и введены в эксплуатацию 11 поликлиник.
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