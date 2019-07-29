Губернатор Красноярского края посчитал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс посчитал тушение лесных пожаров в Сибири бессмысленным. Такое мнение он высказал в ходе Всероссийского образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019».

Общение губернатора с молодежью было зафиксировано на видеоролике, который распространился в Сети. Глава региона рассказал, что существуют две категории территорий — зона контроля и зона охраны. Первая, по словам Усса, по определению не тушится. Кроме того, он сравнил текущее бедствие с похолоданием.

— Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно, — заявил Александр Усс.

Он добавил, что при нынешнем уровне задымления и удаленности пожаров спасатели будут подвергаться большой опасности. При этом в зоне охраны, по его словам, только небольшие пожары, которые не вызывают сложностей и опасностей.

— У нас отличная видимость и отличная погода, потому что ветер немного поменялся, — отметил губернатор.

Ранее режим ЧС был введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии из-за лесных пожаров.

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