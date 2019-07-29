Сергей Собянин рассказал об увеличении числа электричек Москва — Одинцово

29 июля мэр столицы Сергей Собянин выступил на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Подмосковья.

На координационном совете рассмотрели реализацию крупнейших транспортных проектов Московского региона. Среди них — строительство Московских центральных диаметров (МЦД), развитие Московского центрального кольца (МЦК) и пригородного сообщения. Так, уже 1 августа столичные власти планируют ввести в эксплуатацию четвертый главный путь на участке Москва — Одинцово Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Это позволит увеличить число пригородных поездов на 17 процентов — до 163 пар в сутки. В итоге изменится расписание электричек: они будут ходить чаще. Интервалы движения пригородных поездов в часы пик сократятся с 5,5 до 3,5 минуты. Экспрессы от Одинцово до Москвы будут ходить в два раза чаще — каждые полчаса. А время в пути до Белорусского вокзала составит всего 22 минуты.

— Это реально тактовое движение на уровне метрополитена, — подчеркнул Сергей Собянин, уточнив, что в ближайшие месяцы дополнительные электрички поедут и до Мытищ. Интервалы движения между ними в часы пик сократятся также до 3,5 минуты.

По словам города, за последние несколько лет общее количество пассажиров пригородных поездов увеличилось на 70 процентов. То есть сегодня каждый день электрички перевозят до двух миллионов человек.

— Можно себе представить, какой коллапс был бы на дорогах, если бы мы не занимались развитием железнодорожного транспорта, — сказал Собянин.

Среди других глобальных проектов, которые будут реализованы до конца года, — урегулирование цен на пригородном сообщении поездов и запуск двух МЦД.

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