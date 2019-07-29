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Поезда на МЦК проследуют с пятиминутным интервалом из-за концерта в «Лужниках»

Кирилл Николаев
• 16:44 • 29 июля 2019
Для экономии времени пассажирам посоветовали заранее приобретать билеты на обратную поездку
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Для экономии времени пассажирам посоветовали заранее приобретать билеты на обратную поездку
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Поезда «Ласточка» на МЦК будут курсировать до 01:00 с пятиминутным интервалом 29 июля. Об этом сообщает Twitter Московского метрополитена.

Изменения связаны с проведением концерта группы Rammstein в Москве. По требованию полиции на станциях «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК «Лужники», прилегающих к СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными и соблюдать общественный порядок.

Для экономии времени пассажирам посоветовали заранее приобретать билеты на обратную поездку.

Читайте также: Тысячи фанатов пришли на автограф-сессию клавишника Rammstein в Москве

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