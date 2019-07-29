Поезда на МЦК проследуют с пятиминутным интервалом из-за концерта в «Лужниках»
Поезда «Ласточка» на МЦК будут курсировать до 01:00 с пятиминутным интервалом 29 июля. Об этом сообщает Twitter Московского метрополитена.
Ласточки #МЦК сегодня вечером будут ходить с интервалом в 5 минут до 1:00.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2019 г.
Изменения связаны с проведением концерта группы Rammstein в Москве. По требованию полиции на станциях «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК «Лужники», прилегающих к СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными и соблюдать общественный порядок.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2019 г.
Для экономии времени пассажирам посоветовали заранее приобретать билеты на обратную поездку.
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