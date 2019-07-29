Росавиация готова к переговорам с Украиной о возобновлении авиасообщения

Росавиация готова к переговорам с авиавластями Украины о возобновлении полетов между странами. Об этом рассказал глава ведомства Александр Нерадько.

— Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов, — заявил Нерадько.

Отмечается, что Росавиация предлагала начать переговоры о возобновлении авиасообщения еще в апреле этого года, так как это отвечает интересам народов обеих стран. Однако пока встреч или других контактов по данному вопросу еще не было, пишет РИА Новости.

Ранее на сайте президента Украины была размещена петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. По мнению украинских граждан, из-за отмены перелетов у них нет возможности увидеться с семьями. На данный момент петицию подписали 552 человека. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.

Напомним: Украина полностью прекратила авиасообщения с Россией с 25 октября 2016 года. В санкционный список попали перевозчики «Аэрофлот», «Якутия», авиакомпании группы S7 и другие.

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