Столичный суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН
Гагаринский суд Москвы признал виновным в мошенничестве на 263 миллиона рублей бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова.
Фигурантом по делу проходит Виталий Морусов. Он являлся экс-директором ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России.
Государственное обвинение попросило суд назначить Олегу Коршунову девять лет колонии, а его подельнику — семь лет лишения свободы. Позже суд огласит срок наказания для подсудимых, передает агентство городских новостей «Москва».
По данным следствия, Олег Коршунов и генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор ради хищения денежных средств, выделяемых на закупку обуви для ФСИН России. Они создали видимость того, что продукция производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН в рамках госконтракта, однако обувь делали на швейных станках Смбата Арутюняна из более дешевых материалов в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях.
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