Строительство моста согласовали в рамках обустройства набережной Марка Шагала

Новый мост проложат через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории завода имени И. Лихачева. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Строительство мостового сооружения через старое русло Москвы-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.

Запланированы комплексное благоустройство набережной и создание парковой зоны. Здесь появятся новые пешеходные зоны, велосипедная (2,5 метра) и беговая (1,5 метра) дорожки, тротуары и площадки. Велосипедисты будут двигаться по одной полосе в каждом направлении, между дорожками протянется разделительная полоса шириной не менее 0,5 метра.

Кроме того, на набережной создадут комфортную среду для маломобильных граждан Фото: официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, на набережной создадут комфортную среду для маломобильных граждан. Уклоны на пешеходных дорожках и зонах отдыха не превысят допустимых значений, в местах пешеходных переходов появится пониженный бортовой камень, а в местах сопряжения тротуаров с наземными пешеходными переходами и у препятствий — наземные тактильные указатели.

Также на набережной появится система видеонаблюдения, которая будет круглосуточно наблюдать за местами скопления людей. Она включает в себя IP-видеокамеры для передачи информации в единый центр хранения и обработки данных.

— В скором времени на ней (набережной — прим. «ВМ») расположатся кафе, павильоны и смотровые площадки, благодаря которым набережная станет настоящим центром притяжения москвиче, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Площадь озеленения набережной Марка Шагала составит 20 гектаров, а ее длина — 3,8 километра, передает агентство «Москва».

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