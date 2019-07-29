Расписание электричек Савеловского направления изменится из-за ремонтных работ
С 1 по 7 августа 2019 года изменится расписание электричек Савеловского направления из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Twitter ЦППК.
1-7 августа меняется расписание Савеловского направления из-за ремонтных работ
1-2, 2-3, 5-6 и 6-7 августа (с 22:40 до 06:40)
☀ с 3 на 4 августа (с 11:50 до 15:00)
У некоторых электричек на остановках между Бескудниково и Савёловским вокзалом меняется платформа прибытия. pic.twitter.com/sBfIdKxB84— ЦППК (@centralppk) 29 июля 2019 г.
Изменения произойдут с 22:40 до 06:40. С 3 на 4 августа движение поездов изменится с 11:50 до 15:00.
У нескольких электричек на остановках между Бескудниково и Савеловским вокзалом поменяется платформа прибытия.
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