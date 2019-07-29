Стекло треснуло на «мосту Кличко» в Киеве
Стекло треснуло в очередной раз на новом пешеходном мосту в Киеве, именуемым в Сети «мостом Кличко». На этот раз пострадало боковое стекло на перилах.
На видео, опубликованном в Сети, видно, что проход для людей на данном участке перекрыт. На данный момент нет информации, почему появилась трещина.
Центральная часть открыта для пешеходов, пишет РИА Новости.
Это уже второй случай, когда на стекле моста появляются трещины. В первый раз инцидент произошел на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста. По словам сотрудников полиции, трещины пошли в тот момент, когда по нему прыгала группа людей. Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром были одними из первых, кто решили проверить стекло на прочность и надежность.
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