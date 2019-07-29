Архитектор: Дом фаворитки Петра I заслуживает научного исследования и реставрации

Особое место в градостроительной структуре Москвы и в истории России занимает Елоховская площадь. Корреспондент «ВМ» прошлась по ней вместе с архитектором Сергеем Соколовым и узнала, что здесь есть исторический дом, который незаслуженно обходят вниманием не только туристы, но и коренные москвичи, и органы по охране памятников.

Не раз перестроенный собор Богоявления в Елохове своим обликом в стиле классицизма держит пространство площади и перспективы сразу нескольких улиц.

— Он знаменит как место крещения источника чистого русского языка — Александра Пушкина. Молодежь уже не помнит времен, когда празднование Пасхи и Рождества Христова было под запретом! — говорит Сергей Соколов.

Между тем все советское время именно Елоховский собор служил христианской вере и оставался центральным кафедральным храмом. По словам Соколова, сюда в 1930-е собирали иконы из разрушаемых по всей Москве храмов. Здесь шли службы и сборы средств для Красной армии во время Великой Отечественной войны, а на колокольне работал зенитный расчет. И отсюда в конце 1980-х годов начались первые трансляции церковных богослужений, когда сняли запрет на религию — потому он так близок визуально большинству россиян.

Левая часть Елоховской площади, со стороны входа в собор, парадно сформирована ансамблем бывшего особняка Мамонтова, который, говорит архитектор, еще до 1917 года отдали под библиотеку имени Пушкина. Правая часть по Спартаковской улице, напротив, несколько не соответствует окружению.

Перекресток с Бауманской улицей замыкает дом № 16 по Спартаковской. В архитектуре этого трехэтажного здания различаются очертания старинного особняка. Отлично видны крыло, центральная часть и мезонин.

— Другое крыло скрыто поздними пристройками. Теперешние фасады с вычурными наличниками окон, разумеется, относятся к эпохе эклектики, но они вполне вероятно повторяют и развивают тот декор, который носила древняя палата. Возможно, стены первого этажа и конструкции подвалов относятся как минимум к временам юности Петра I, — продолжает собеседник.

Сам дом походит на букву Т, пристроенный корпус делит двор дома на две части и прорезан аркой. О богатой истории здания говорят многочисленные переделки, заложенные проемы разных времен.

Историческое название Бауманской улицы — Девкин переулок — связано с фавориткой молодого Петра Анной Монс.

— «Царева девка» — так именовали ее в народе. Немецкая слобода начиналась именно с этого места и простиралась до самой Яузы, — рассказывает Сергей Соколов.

Сейчас дом в плачевном состоянии: обшарпанный, с потрескавшимся цоколем и вбитыми держателями для троллейбусных электропроводов. Со стороны Елоховской улицы это хорошо заметно.

— Я раньше бывал на первом этаже и в подвалах этого здания. В каждом помещении шли совершенно независимые процессы: рабочие стесывали перфораторами древние своды, устанавливали и сваривали тяжелые металлоконструкции, рубили главный фасад, расширяя старинные оконные проемы, резали проемы в несущих стенах первого этажа. И никто не знал заказчика в лицо. Время идет, а ничего не меняется... — говорит Соколов.

Историю этого дома он рассказывает с нескрываемым интересом:

— Дворянский, купеческий, связанный с именем Петра и историей Немецкой слободы. Мимо него проезжали Елизавета — она жила неподалеку еще до восхождения на престол, Пушкин — он недалеко родился и часто в этом районе бывал, и Суворов — жил в селе Покровском. Вблизи стен этого здания шла история России по царской дороге, издревле ведущей из Кремля в царское село Измайлово и далее, по Стромынке до Владимира и Суздаля. Дом заслуживает научного исследования и реставрации на оптимальную дату первой трети XIX века с сохранением выявленных более ранних фрагментов, — считает он.

Наглядно просматривается усадьба эпохи послевоенного ампира первой трети XIX века, но отдельные помещения, своды, стены дома № 16, возможно, помнят эпоху Петра I и Анны Монс. По словам архитектора, территорию здания стоит благоустроить, привлечь к нему внимание туристов и москвичей. Пусть появится для него узнаваемый бренд «Дом фаворитки Петра I Анны Монс», как узнаваемы дворцы фавориток французских королей.

— Возможно и другое решение — превратить здание в собирательный образ Немецкой слободы, с тематическими кафе, камерными выставками, творческими мастерскими от исторической кухни до художественных и постановочных площадок. Вариантов масса! Я бы не хотел, чтобы здание выпадало из благородного ансамбля Елоховской площади. Сейчас, к сожалению, дом с ней не гармонирует.

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