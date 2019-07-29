Фильм «Т-34» получил две награды на фестивале Джеки Чана
Картина Алексея Сидорова «Т-34» получила две награды на фестивале Jackie Chan International Action Film Week в Датуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании, которая занималась производством фильма.
— «Т-34» получил сразу две награды: приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри «За лучший фильм», — завили в кинокомпании.
Лента рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Группа советских солдат устраивает побег на танке из немецко-фашистского лагеря.
Фестиваль Jackie Chan International Action Film Week был создан известным актером, каскадером и режиссером Джеки Чаном. Мероприятие проводится в Китае уже пятый год.
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