Шварценеггер, Сталлоне и Лунгрен пообещали фанатам больше не стареть
Актеры Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен записали видео, на котором пообещали фанатам «больше не стареть».
Обращение на своей официальной странице в социальных сетях выложил знаменитый исполнитель роли Рэмбо.
Три знаменитости на видео назвали себя теми «мужчинами, что не собираются стареть». Сталлоне подтвердил это заявление подписью к записи.
— В самом деле, зачем? Мы просто веселимся. Стареть — это так некрасиво, — пишет он в Instagram.
На видео подписчики Слая могут наблюдать шуточную перепалку между героями блокбастеров 90-х. Рэмбо заслоняет своей рукой объектив и говорит, что кисть выглядит лучше, чем лицо Шварцнеггера. Однако Терминатор не согласен.
— Он думает, что его рука лучше?! Да посмотрите, какой я красавец, — отвечает Шварцнеггер.
Подписчикам Сталлоне понравилось опубликованное видео. Под записью они оставили множество восторженных комментариев.
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