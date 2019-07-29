Опубликовано видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
Белух выпустили из приморской «китовой тюрьмы» в воды Охотского моря. Соответствующий ролик опубликовали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Отмечается, что Гринпис привлёк к просмотру независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова. В видеоролике видно, как в воду помещены шесть белух.
Первых двух косаток и шесть белух выпустили в естественную среду 27 июня. 16 июля выпустили трёх косаток. Ожидается, что последняя группа будет выпущена на волю до конца этого лета, пишет RT.
Напомним: в прошлом октябре экологи сообщили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Большая часть животных содержалась недалеко от Находки в бухте Средняя Приморского края. За освобождение млекопитающих выступили многие представители мирового сообщества.
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