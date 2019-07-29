Кокорин и Мамаев оценили удобство тюремных кроватей
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали о жизни в тюрьме. Соответствующее интервью со спортсменами опубликовал «Московский Комсомолец».
В частности, звездам российского футбола задали вопрос об удобстве тюремных кроватей.
— Да нормально. Матрас, подушка есть. Где и было действительно неудобно, так это в «столыпине», — рассказал в интервью «МК» Павел Мамаев.
Он добавил, что в колонии все спят довольно крепко, так как сказывается усталость на работе и свежий воздух. Кокорин отметил, что можно пообщаться после отбоя, но встать каждый обязан в шесть утра.
Напомним: в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Позже суд признал их виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, Мамаев и Протасовицкий будут отбывать наказание на месяц меньше.
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