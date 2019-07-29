Многотысячная очередь из фанатов Rammstein растянулась от метро до «Лужников»

Музыкальная группа Rammstein нечасто радует своим визитом москвичей, но уж если музыканты приезжают в столицу, то устраивают самое настоящее шоу для преданных фанатов. Те, кстати, в долгу не остаются и стараются всячески угодить своим кумирам.

Так, билеты на долгожданный концерт Rammstein в Москве были раскуплены за несколько дней, а очередь поклонников выстроилась к стадиону «Лужники» задолго до концерта. Некоторые фанаты занимали места еще ночью, чтобы первыми оказаться у сцены.

— Я горжусь этими людьми, своими друзьями и фанатами, что стоят рядом. Вообще всеми, кто пришли сейчас со мной на этот концерт! — кричит преданный фанат по имени Михаил.

Некоторые поклонники творчества группы занимали места еще ночью Фото: Артем Афонский, «Вечерняя Москва»

Окружающие поддерживают его радостным ревом.

— Мы тут уже часов шесть стоим точно и жалеем только о том, что поесть негде купить — вокруг все очень дорого! Не холодно ли? Да нет, сейчас вот солнце как раз выглянуло, так что будем слушать Тилля (Тилль Линдеманн, фронтмен группы — прим. «ВМ») в тепле, — смеются Светлана и Мария.

Начало концерта Rammstein запланировано на 19:30. В Санкт-Петербурге музыканты выступят 2 августа.

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