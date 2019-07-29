Движение ограничат на севере Москвы из-за проведения инженерных работ
• 19:31 • 29 июля 2019
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Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
С 3 августа по 24 декабря изменится движение на улице Александра Гомельского. Об это сообщили в информационном центре Транспортного комплекса столицы.
Изменения связаны с проведением инженерных работ на севере Москвы на участке улицы Александра Гомельского от дома 39, строение 1 до дома 37, корпус 7 по Ленинградскому проспекту. Движение ограничат по одной полосе. На участках обустроят временные расширения.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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